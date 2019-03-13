Узбекистан или Uzbekland: мнение читателей Sputnik о переименовании страны

Предложение студента из Самарканда о переименовании Узбекистана поддержала лишь малая часть читателей Sputnik, следует из данных опроса.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Большинство читателей Sputnik, принявших участие в опросе, высказались против переименования Узбекистана.

Напомним, студент Абубакир Маматов из Самарканда, который сейчас учится в Китае, предложил изменить название Узбекистана на Uzbekland или Heartland, потому что окончание "истан" вызывает негативные ассоциации с Афганистаном и Пакистаном. Он полагает, что если изменить название, туристов в республике станет гораздо больше.

Ирина Пасхина Студент из Самарканда предложил переименовать Узбекистан

Переименовывать Узбекистан не стоит, поскольку у страны уже есть свое, всем привычное название - так считают 68,6% участников опроса Sputnik.

Еще 16,8% респондентов полагают, что этот вопрос стоит решать исключительно на всеобщем референдуме.

Идею переименовать страну поддержали 9,4% читателей Sputnik, прошедших опрос.

Еще 5,2% респондентов не против переименования, но считают, что варианты должны предложить все желающие.

Напомним, ранее узбекский писатель Мамадали Махмудов, работающий под творческим псевдонимом Эврил Турон, предложил перенести столицу Узбекистана в Джизак. По его мнению, новая столица должна расположиться на территории вблизи отрогов Памира, находящейся между Галляаральским и Булунгурским районами. Эта территория расположена в центре Узбекистана, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики. Он также предложил для новой столицы название Темуркент (в честь полководца Амира Темура).





