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Флаги стран-членов ООН

ООН посвятит семинар опыту Узбекистана по борьбе с наркоугрозой

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Делегация республики примет участие в работе 62-й ежегодной сессии Комиссии по наркотическим средствам Управления ООН по наркотикам и преступности.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Вене 18 марта пройдет семинар, посвященный опыту Узбекистана в борьбе с распространением наркотических средств и региональному сотрудничеству в этой сфере. Мероприятие состоится в рамках 62-й ежегодной сессии Комиссии по наркотическим средствам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Флаг у Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© Sputnik / Сергей Гунеев
Управление ООН по наркотикам считает Узбекистан важным партнером
В составе делегации Узбекистана в Вену отправятся представители Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при кабмине, а также Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел.

Они встретятся с заместителем генерального секретаря, исполнительным директором УНП ООН Юрием Федотовым, генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым, руководителями нескольких международных организаций и главами подразделений УНП ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сессия комиссии ООН в Вене станет судьбоносной для Центральной Азии. По ее словам, особое внимание российской делегации во главе с министром Сергеем Лавровым, как и прежде, будет уделено наркоситуации на территории Афганистана, которая "не имеет видимых признаков к улучшению".

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Теги:
наркоугроза, Узбекистан, ООН, наркотрафик, наркотики, Вена, Австрия



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