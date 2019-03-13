ООН посвятит семинар опыту Узбекистана по борьбе с наркоугрозой

Делегация республики примет участие в работе 62-й ежегодной сессии Комиссии по наркотическим средствам Управления ООН по наркотикам и преступности.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Вене 18 марта пройдет семинар, посвященный опыту Узбекистана в борьбе с распространением наркотических средств и региональному сотрудничеству в этой сфере. Мероприятие состоится в рамках 62-й ежегодной сессии Комиссии по наркотическим средствам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

© Sputnik / Сергей Гунеев Управление ООН по наркотикам считает Узбекистан важным партнером

В составе делегации Узбекистана в Вену отправятся представители Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при кабмине, а также Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел.

Они встретятся с заместителем генерального секретаря, исполнительным директором УНП ООН Юрием Федотовым, генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым, руководителями нескольких международных организаций и главами подразделений УНП ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сессия комиссии ООН в Вене станет судьбоносной для Центральной Азии. По ее словам, особое внимание российской делегации во главе с министром Сергеем Лавровым, как и прежде, будет уделено наркоситуации на территории Афганистана, которая "не имеет видимых признаков к улучшению".

Угроза "белой смерти": производство наркотиков в Афганистане >>>