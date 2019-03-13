21:39 13 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим

Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
29930

Автомобилисты оставили своих "железных коней" на территории остановки общественного транспорта.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В столице наказали водителей, которые оставили свои машины на территории автобусной остановки, из-за чего горожанам приходилось высматривать автобусы, рискуя жизнью — выходя на проезжую часть.

Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим

Поведение водителей возмутило журналистов, и они обратились в Информационный мультимедийный центр ГУВД Ташкента.

"Из-за них люди выходили едва ли не на середину дороги, чтобы увидеть, едет автобус или нет. Да и общественный транспорт не мог подъехать к остановке", — рассказали сотрудники СМИ.

Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим

На место выехали сотрудники ДПС. Они установили личности правонарушителей и составили в отношении них протоколы об административном правонарушении. Территория остановки очистилась от лишних транспортных средств.

В ГУВД напомнили: уважение к другим — показатель ума и воспитания.

Теги:
автобус, парковка, автомобили, водители, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Опасная езда в Ташкенте
Лихач, который живет на крыше: опасная езда в Ташкенте - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054