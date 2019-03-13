Автомобилисты оставили своих "железных коней" на территории остановки общественного транспорта.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В столице наказали водителей, которые оставили свои машины на территории автобусной остановки, из-за чего горожанам приходилось высматривать автобусы, рискуя жизнью — выходя на проезжую часть.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим

Поведение водителей возмутило журналистов, и они обратились в Информационный мультимедийный центр ГУВД Ташкента.

"Из-за них люди выходили едва ли не на середину дороги, чтобы увидеть, едет автобус или нет. Да и общественный транспорт не мог подъехать к остановке", — рассказали сотрудники СМИ.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Ташкентских водителей проучили за неуважение к окружающим

На место выехали сотрудники ДПС. Они установили личности правонарушителей и составили в отношении них протоколы об административном правонарушении. Территория остановки очистилась от лишних транспортных средств.

В ГУВД напомнили: уважение к другим — показатель ума и воспитания.