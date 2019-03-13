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Вокзал в Термезе

Деревья, библиотека и wi-fi: каким будет вокзал Термеза после ремонта

Узбекистон темир йуллари
Общество
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На вокзале в центре Сурхандарьинской области уже обновлены кровля и внешний вид здания, внутренние залы приобретают современный вид.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. На железнодорожном вокзале Термеза проходят строительно-монтажные работы по капитальному ремонту, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Полностью обновлены кровля и внешний вид здания. Зал ожидания и VIP-зал приобретают современный вид, обустраивается комната матери и ребенка. Также на вокзале установят новые системы освещения и ремонтируют перрон. 

Железнодорожный вокзал в Термезе
Узбекистон темир йуллари
Железнодорожный вокзал в Термезе

"Много внимания железнодорожники уделили ландшафтному дизайну: посажены декоративные растения и деревья, около вокзала создан микроклимат", - отметили в пресс-службе.

Пассажирам будут доступны новое онлайн-табло с расписанием маршрутов пассажирских поездов и электронная библиотека, а также высокоскоростной wi-fi.




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