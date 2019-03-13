Деревья, библиотека и wi-fi: каким будет вокзал Термеза после ремонта

На вокзале в центре Сурхандарьинской области уже обновлены кровля и внешний вид здания, внутренние залы приобретают современный вид.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. На железнодорожном вокзале Термеза проходят строительно-монтажные работы по капитальному ремонту, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Полностью обновлены кровля и внешний вид здания. Зал ожидания и VIP-зал приобретают современный вид, обустраивается комната матери и ребенка. Также на вокзале установят новые системы освещения и ремонтируют перрон.

Узбекистон темир йуллари Железнодорожный вокзал в Термезе

"Много внимания железнодорожники уделили ландшафтному дизайну: посажены декоративные растения и деревья, около вокзала создан микроклимат", - отметили в пресс-службе.

Пассажирам будут доступны новое онлайн-табло с расписанием маршрутов пассажирских поездов и электронная библиотека, а также высокоскоростной wi-fi.