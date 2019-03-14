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МВД Узбекистана сможет закрывать "грязные" предприятия

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Ранее право на это имели только местные органы власти, Госкомитет по экологии и охране окружающей среды и Министерство здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон "Об атмосферном воздухе", которые предоставляют МВД страны право закрывать предприятия, нарушающие нормы вредных выбросов в атмосферу, текст документа обнародован в четверг на сайте национального информационного агентства УзА.

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Поправки были приняты законодательной (нижней) палатой и одобрены Сенатом в феврале. Закон вступит в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования – 14 июня 2019 года.

В соответствии документом, МВД Узбекистана включено в перечень ведомств, обладающих правом ограничивать, приостанавливать, а при невозможности устранения причин вредного воздействия – прекращать "деятельность, связанную с нарушениями нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками загрязнения".

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Поправки также предусматривают, что нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и биологических организмов в атмосферный воздух будут определяться правительством Узбекистана. Прежде эти нормативы утверждались Госкомэкологии.

По данным международного рейтинга компании AirVisual, специализирующейся на мониторинге качества воздуха в странах мира, в 2018 году Узбекистан вошел в топ-20 стран (16-е место) с самым загрязненным воздухом.

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Теги:
экология, МВД, МВД Узбекистана



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