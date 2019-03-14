Узбекистан и страны СНГ будут сотрудничать в сфере беспилотной авиации

Кроме того, страны обсудили вопросы подготовки военных кадров и развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Страны СНГ будут сотрудничать в сфере применения беспилотной авиации и противодействия беспилотникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он, закрывая заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ.

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По словам Герасимова, в ходе заседания также были рассмотрены вопросы подготовки военных кадров, топографического обеспечения вооруженных сил государств Содружества и дальнейшего развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

"Заседание комитета начальников штабов подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет хорошие перспективы и динамику развития", - отметил Валерий Герасимов.

В работе комитета начальников штабов приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.