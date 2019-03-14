Новый транспорт для мигрантов: Узбекистан закупил 100 китайских автобусов

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Узбекская компания "Узавтотранс сервис" приобрела у китайской компании 100 автобусов для международных рейсов в Россию, Казахстан и другие страны СНГ, востребованные среди трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.
"Закупленные у китайской Zhengzhou Yutong Bus 100 пассажирских международных автобусов будут работать на маршрутах в Россию, Казахстан и другие страны СНГ, востребованные среди трудовых мигрантов", - сказал представитель Минтранса.
По его словам, для управления автобусами на конкурсной основе были приглашены 120 водителей, которые прошли обучение для работы на международных рейсах.
По данным Минтранса, финансирование закупок автобусов осуществлялось за счет кредитной линии Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов, выделяемых в рамках постановления президента страны Шавката Мирзиеева, принятого в марте 2018 года. Документ предусматривал ряд мер безопасности при поездках граждан страны на временную работу в страны СНГ после трагедии в январе прошлого года. За прошедшее время были открыты два прямых регулярных автобусных маршрута в Нижний Новгород и Казань, а также в семь городов Казахстана, четыре – в Таджикистан и один - в Кыргызстан.