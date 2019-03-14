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Представители компании Zhengzhou Yutong Group

Новый транспорт для мигрантов: Узбекистан закупил 100 китайских автобусов

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Управлять автобусами будут водители, которые прошли специальный конкурсный отбор.

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Узбекская компания "Узавтотранс сервис" приобрела у китайской компании 100 автобусов для международных рейсов в Россию, Казахстан и другие страны СНГ, востребованные среди трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.

"Закупленные у китайской Zhengzhou Yutong Bus 100 пассажирских международных автобусов будут работать на маршрутах в Россию, Казахстан и другие страны СНГ, востребованные среди трудовых мигрантов", - сказал представитель Минтранса.

По его словам, для управления автобусами на конкурсной основе были приглашены 120 водителей, которые прошли обучение для работы на международных рейсах.

Рейсовые автобусы
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По данным Минтранса, финансирование закупок автобусов осуществлялось за счет кредитной линии Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов, выделяемых в рамках постановления президента страны Шавката Мирзиеева, принятого в марте 2018 года. Документ предусматривал ряд мер безопасности при поездках граждан страны на временную работу в страны СНГ после трагедии в январе прошлого года. За прошедшее время были открыты два прямых регулярных автобусных маршрута в Нижний Новгород и Казань, а также в семь городов Казахстана, четыре – в Таджикистан и один - в Кыргызстан.

Теги:
Мигранты, Узавтотранс, Китай, автобус, Узбекистан



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