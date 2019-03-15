Напутствия командира и концерт: как провожают из армии узбекских солдат

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Вооруженных силах Узбекистана начались торжественные проводы солдат, завершивших срочную службу, сообщает Минобороны республики.

Согласно постановлению президента Узбекистана от 22 февраля этого года "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка прохождения гражданами срочной военной службы", с 2019 года увольнение в резерв выслуживших установленные сроки службы в Вооруженных силах Узбекистана проходит в марте-апреле.

Проводы узбекских солдат из армии © Министерство обороны Узбекистана.

Проводы узбекских солдат из армии © Министерство обороны Узбекистана. 1 / 2 © Министерство обороны Узбекистана. Проводы узбекских солдат из армии

Торжественные проводы солдат проходят во всех воинских частях Министерства обороны Узбекистана.

Недавно проводы состоялись в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. Солдаты срочной военной службы, удачно сдавшие тестовые и другие испытания, показавшие высокую преданность и безупречную службу, получили рекомендации командования для поступления в вузы страны на льготной основе и другие ценные подарки.

Торжественная часть сопровождалась праздничной концертной программой в исполнении солистов Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил.