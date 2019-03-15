14:38 15 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Проводы узбекских солдат из армии

Напутствия командира и концерт: как провожают из армии узбекских солдат

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
Получить короткую ссылку
8030

Во всех воинских частях Министерства обороны Узбекистана в марте-апреле проходят торжественные проводы солдат.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Вооруженных силах Узбекистана начались торжественные проводы солдат, завершивших срочную службу, сообщает Минобороны республики.

Согласно постановлению президента Узбекистана от 22 февраля этого года "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка прохождения гражданами срочной военной службы", с 2019 года увольнение в резерв выслуживших установленные сроки службы в Вооруженных силах Узбекистана проходит в марте-апреле.

  • Проводы узбекских солдат из армии
    Проводы узбекских солдат из армии
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Проводы узбекских солдат из армии
    Проводы узбекских солдат из армии
    © Министерство обороны Узбекистана.
1 / 2
© Министерство обороны Узбекистана.
Проводы узбекских солдат из армии

Торжественные проводы солдат проходят во всех воинских частях Министерства обороны Узбекистана.

Недавно проводы состоялись в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. Солдаты срочной военной службы, удачно сдавшие тестовые и другие испытания, показавшие высокую преданность и безупречную службу, получили рекомендации командования для поступления в вузы страны на льготной основе и другие ценные подарки.

Торжественная часть сопровождалась праздничной концертной программой в исполнении солистов Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео
На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054