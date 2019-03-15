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Девушка спит. Иллюстративное фото

Черная беременная кошка: что снится узбекистанцам чаще всего

CC0 / pixabay
Общество
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В пятницу перед днем весеннего равноденствия ежегодно отмечается Всемирный день сна.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В честь Всемирного дня сна "Яндекс" проанализировал, какие слова пользователи из Узбекистана чаще упоминали, когда искали толкование своих сновидений.

"Людям часто снятся другие люди и животные. Причем девушки снятся чаще, чем парни, а кошки опередили собак. Среди цветов, которые упоминают во снах, лидируют черный и белый", - говорится в канале компании в Telegram.

Как следует из облака слов, подготовленного компанией, узбекистанцы часто хотят узнать, к чему снятся беременность, покойники, змеи и деньги.

Облако слов по поисковым запросам узбекистанцев о сновидениях
Яндекс
Облако слов по поисковым запросам узбекистанцев о сновидениях

Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия, по инициативе Международного комитета дня сна, начиная с 2008 года. Он направлен на пропаганду пользы правильного и здорового сна, привлечение общественного внимания к проблеме сна и ее медицинским, образовательным и социальным аспектам, а также на предотвращение нарушений сна.




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