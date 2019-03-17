Из солдат в предприниматели: узбекские срочники получили льготные кредиты

Для военнослужащих также прошли семинары, круглые столы, конференции и практические занятия по разъяснению порядка оформления документов и выдачи кредитов для предпринимательской деятельности.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Военнослужащие-срочники в Узбекистане получили льготные потребительские кредиты для осуществления предпринимательской деятельности на общую сумму более 23,5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, начиная с 2019 года льготные потребительские кредиты впервые получили 1239 военнослужащих срочной военной службы. Льготные кредиты предусмотрены постановлением Кабинета министров Узбекистана "О дополнительных мерах по социальной поддержке военнослужащих Министерства обороны Республики Узбекистан" от 6 июня 2018 года.

Министерство обороны Узбекистана Более 1000 солдат получили льготные потребительские кредиты

Для солдат, отслуживших не менее шести месяцев, прошли семинары, круглые столы, конференции и практические занятия по разъяснению порядка оформления документов и выдачи кредитов для предпринимательской деятельности.