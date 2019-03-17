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Инспекторы ДПС Ташкента примерили новую форму

ГУВД Ташкента просит мнения граждан о новой форме сотрудников

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Двух инспекторов ДПС в форме нового образца внимательные ташкентцы уже заметили на улицах города.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. После появления в Интернете фото инспекторов ДПС в новой форме, в ГУВД Ташкента подтвердили, что два инспектора сейчас несут службу в обмундировании нового образца.

"В ходе эксперимента проверяется соответствие форменной одежды таким требованиям, как износоустойчивость, не маркость, удобство в ношении и при движении", - отметили в ГУВД.

Также учтут мнение граждан о новом внешнем виде сотрудников правопорядка.

Напомним, в начале этого года замминистра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев заявлял, что МВД Узбекистана в течение ближайших месяцев официально представит общественности образцы новой формы для своих сотрудников.




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