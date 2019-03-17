Кто создал фейковую страницу главы ГНК Узбекистана — следы ведут в Лондон

Комментарии от имени председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзода Мусаева появились под одной из записей в Facebook.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. При регистрации фейковой страницы председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзода Мусаева использовались номера телефонов, зарегистрированные в Лондоне, сообщили в пресс-службе комитета.

Комментарий от имени Мусаева появился под видеозаписью канала BBC в Facebook. В госкомитете заявили, что эта страница ненастоящая и не имеет отношения к его руководителю. Представители комитета обратились к администрации Facebook, чтобы установить личности создателей страниц.

"Изучение фейковых аккаунтов, созданных в соцсети Facebook под именем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзода Мусаева, показало, что при их регистрации использованы номера телефонов столицы Великобритании — Лондона", - сообщили в комитете.

Руководство комитета обратилось к администрации Facebook с просьбой закрыть аккаунты, порочащие авторитет и наносящие урон деловой репутации председателя ГНК.