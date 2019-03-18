Погода не даст узбекистанцам расслабиться – прогноз на ближайшие дни

Синоптики предупредили, что в ряде регионов республики ожидаются дожди и понижение аномальной температуры воздуха, которая установилась в последние дни.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Понедельник, 18 марта, станет самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений - воздух прогреется до 25-27 градусов, по югу - до 28-29 градусов.

Однако, как сообщают синоптики, начиная с 19 марта вторжение влажных и прохладных воздушных масс с южных районов Каспийского моря окажет влияние на всю территорию Узбекистана. По республике до конца недели будут идти дожди.

© Sputnik / Алексей Даничев Ученые предрекли погодные неприятности в 2019 году

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура снизится до 10-13 градусов тепла в дневные часы и до 3-8 градусов в ночные часы.

В Бухарской и Навоийской областях днем ожидается 13-18 градусов тепла, ночью - 15-20 градусов тепла.

В Ташкентской области в ночные часы столбик термометров опустится до 5 градусов тепла, а в дневные часы – до 15 градусов.

В Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях, а также в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается до 13-18 градусов тепла днем и до 5-10 градусов ночью.

Такая же картина будет наблюдаться в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях.