Археологи попробуют узнать, какие тайны хранит крепость "Базар-кала"

Экспедиция запланирована на этот год. По итогам будет подготовлен документальный фильм.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Ученые-археологи со всего мира приедут в Узбекистан летом этого года, чтобы исследовать историческую крепость "Базар-кала" — одну из столиц древнего государства Хорезм, обнаруженную на территории современного Каракалпакстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

© Sputnik / Эмма Зиливинская В Узбекистане археологи обнаружили подобие Великой Китайской стены

По предварительным оценкам, "Базар-кала" относится к VI-IV векам до н.э.

Экспедицию в Узбекистан направит научная организация Explorer's Club (США). По данным пресс-службы МИД, финансирование стоимостью 750 тысяч долларов будет осуществляться американской стороной, в ее работе предусмотрено использование высокоточных технологий NASA.

По итогам поездки будет подготовлен документальный фильм, премьера которого состоится 11 октября в посольстве Узбекистана в Вашингтоне в ходе осенней сессии членов Explorer's Club, добавили в ведомстве.