Одну из улиц Ташкента перекроют для транспорта из-за празднования Навруза

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Навруза, в Ташкенте перекроют некоторые улицы, сообщает пресс-служба хокимията.

В связи с проведением праздничных мероприятий улица Бешагач будет перекрыта для движения автотранспорта.

Хокимият приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в честь празднования Навруза узбекистанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: с 21 по 24 марта.

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Ежегодно отмечается в день весеннего солнцестояния - 21 марта.