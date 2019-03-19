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Празднование Навруза в Ташкенте

Одну из улиц Ташкента перекроют для транспорта из-за празднования Навруза

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Хокимият Ташкента приносит гражданам извинения за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Навруза, в Ташкенте перекроют некоторые улицы, сообщает пресс-служба хокимията.

В связи с проведением праздничных мероприятий улица Бешагач будет перекрыта для движения автотранспорта.

Хокимият приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в честь празднования Навруза узбекистанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: с 21 по 24 марта.

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Ежегодно отмечается в день весеннего солнцестояния - 21 марта.




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