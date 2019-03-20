10:33 20 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Страховой полис

В Узбекистане появятся страховые полисы нового образца

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

Сумма страховой выплаты по обязательному страхованию определена в размере 40 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Узбекистане внедряются страховые полисы нового образца, сообщает Министерство юстиции.

Страховые полисы, выданные ранее, сохранят свою силу до конца срока их действия.

Сумма страховой выплаты по обязательному страхованию определена в размере 40 миллионов сумов. Прежде эта сумма равнялась 12 млн сумов.

Теперь для страхования не требуется предоставления доверенности или иного документа, подтверждающего право владения данным транспортом.

Кроме того, если в Единой информационной системе имеются необходимые данные, разрешается оформление страховки без предоставления страхователем документов (паспорта, технического паспорта транспортного средства, водительских прав).

Данное постановление вступает в силу через 3 месяца.

Также новым постановлением было принято по внедрению Единой информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

 

Теги:
страховка, Страхование, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встречает в аэропорту Ташкента Нурсултана Назарбаева
Большой друг Узбекистана: кадры встреч Назарбаева с Каримовым и Мирзиёевым
Чуть до драки не дошло: новый уровень свадебного танца – видео
Как получить РВП
Три желанных буквы: как получить разрешение на временное проживание

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054