В Узбекистане появятся страховые полисы нового образца

Сумма страховой выплаты по обязательному страхованию определена в размере 40 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Узбекистане внедряются страховые полисы нового образца, сообщает Министерство юстиции.

Страховые полисы, выданные ранее, сохранят свою силу до конца срока их действия.

Сумма страховой выплаты по обязательному страхованию определена в размере 40 миллионов сумов. Прежде эта сумма равнялась 12 млн сумов.

Теперь для страхования не требуется предоставления доверенности или иного документа, подтверждающего право владения данным транспортом.

Кроме того, если в Единой информационной системе имеются необходимые данные, разрешается оформление страховки без предоставления страхователем документов (паспорта, технического паспорта транспортного средства, водительских прав).

Данное постановление вступает в силу через 3 месяца.

Также новым постановлением было принято по внедрению Единой информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.