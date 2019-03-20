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Работник ТЭЦ стоит у монометров в машинном зале

Ташкент отключат от отопления в ближайшие дни

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет свыше +8 градусов в течение 5 суток.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Хокимият Ташкента сообщил об окончании отопительного сезона в столице в связи с установившейся теплой погодой - с 23 марта начнутся работы по завершению отопительного сезона, сообщает "Даракчи".

Напомним, согласно "Правилам оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах", утвержденным постановлением кабинета министров Узбекистана от 15.07.2014 г., отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура наружного воздуха устанавливается выше +8 градусов в течение 5 суток.

Теги:
отопление, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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