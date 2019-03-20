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Ребенок со слуховым имплантом

В Узбекистане появится экстренная служба для глухонемых

Sara D. Davis / AP Images for UNC Health Care
Общество
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В МЧС страны для работы в новой диспетчерской службе привлекут специалистов, владеющих языком жестов.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. МЧС Узбекистана к 1 июля 2019 года создаст диспетчерскую службу по экстренным вызовам от граждан с проблемами слуха и речи, соответствующее постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликовано в среду на сайте национальной базы законодательства.

Ташкентский центр культуры для глухонемых
Пресс-служба президента Узбекистана
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"Согласиться с предложением о создании с 1 июля 2019 года в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан диспетчерской службы по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи без статуса юридического лица", - говорится в тексте документа.

Новая диспетчерская служба будет круглосуточно координировать вызовы от данной категории лиц на линии экстренных оперативных служб (101, 102, 103, 104, 1050), а также их представителей с помощью специальных технических средств - видеовызовов, текстовых сообщений, вызовов с помощью специального программного обеспечения.

Мирзиёев поручил профильным ведомствам направить в МЧС страны специалистов, владеющих языком жестов для работы в новой диспетчерской службе, а также создать электронную базу данных жителей Узбекистана с проблемами слуха и речи.

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Теги:
МЧС Узбекистана, глухонемые, Экстренная помощь, Узбекистан



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