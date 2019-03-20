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Мать с младенцем

Социальные пособия получат все матери детей с инвалидностью

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Пособие назначают на основании медицинского заключения или справки врачебно-трудовой экспертной комиссии.

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. В Узбекистане матерям детей-инвалидов с рождения, не имеющим необходимого трудового стажа, будут назначать социальные пособия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.

В соответствии с нововведениями, теперь матери из этой категории по достижении 55 лет смогут получать социальные пособия даже при отсутствии необходимого трудового стажа.

Пособие назначают на основании медицинского заключения или справки врачебно-трудовой экспертной комиссии.

Согласно законодательству Узбекистана, ранее инвалиды I и II групп, а также лица, получавшие пособия по возрасту или по потере кормильца, не могли претендовать на выплаты, имея работу или другой источник дохода.

Благодаря новому постановлению, независимо от наличия другого дохода у получателя пособия, выплаты не прекращаются.

Теги:
Инвалиды, Государственные денежные пособия, Семья, мать, Узбекистан



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