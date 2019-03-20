Гостям "Анхор-Локомотива" в национальной одежде подарят билет на аттракцион

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Насыщенная праздничная программа ожидает гостей парка "Анхор-Локомотив" 21-24 марта, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Для детей организуют различные конкурсы, например, рисунка на асфальте, на тему "Навруз", игры с аниматорами. Также в программе выступления детских творческих ансамблей, звезд отечественной эстрады, дискотека в национальном духе, караоке-баттл и запуск воздушных змеев.
Посетители, которые придут в парк в узбекской национальной одежде, смогут получить бесплатный билет на аттракцион и другие бонусы.