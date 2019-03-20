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Аттракцион “Колесо обозрения” в парке Анхор-Локомотив

Гостям "Анхор-Локомотива" в национальной одежде подарят билет на аттракцион

© АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Общество
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В дни празднования Навруза гостей парка также ожидают концертная программа, запуск воздушных змеев и акции от спонсоров.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Насыщенная праздничная программа ожидает гостей парка "Анхор-Локомотив" 21-24 марта, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Для детей организуют различные конкурсы, например, рисунка на асфальте, на тему "Навруз", игры с аниматорами. Также в программе выступления детских творческих ансамблей, звезд отечественной эстрады, дискотека в национальном духе, караоке-баттл и запуск воздушных змеев. 

Празднование Навруза в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Встречать гостей парка будут аниматоры со сладостями. В парке планируют готовить и распространять национальные весенние блюда (самса с зеленью, приготовленная в тандыре, халим, сумаляк и другие). Также запланировано проведение различных промоакций от спонсоров.

Посетители, которые придут в парк в узбекской национальной одежде, смогут получить бесплатный билет на аттракцион и другие бонусы.




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