Гостям "Анхор-Локомотива" в национальной одежде подарят билет на аттракцион

В дни празднования Навруза гостей парка также ожидают концертная программа, запуск воздушных змеев и акции от спонсоров.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Насыщенная праздничная программа ожидает гостей парка "Анхор-Локомотив" 21-24 марта, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Для детей организуют различные конкурсы, например, рисунка на асфальте, на тему "Навруз", игры с аниматорами. Также в программе выступления детских творческих ансамблей, звезд отечественной эстрады, дискотека в национальном духе, караоке-баттл и запуск воздушных змеев.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Одну из улиц Ташкента перекроют для транспорта из-за празднования Навруза

Встречать гостей парка будут аниматоры со сладостями. В парке планируют готовить и распространять национальные весенние блюда (самса с зеленью, приготовленная в тандыре, халим, сумаляк и другие). Также запланировано проведение различных промоакций от спонсоров.

Посетители, которые придут в парк в узбекской национальной одежде, смогут получить бесплатный билет на аттракцион и другие бонусы.