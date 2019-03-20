МВФ может организовать в Ташкенте региональный центр техпомощи

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) может открыть в Ташкенте центр технической помощи в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

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По данным пресс-службы, в Минфине состоялась встреча с заместителем государственного секретаря по международным финансам федерального департамента финансов Швейцарии Александром Каррером. В ходе переговоров стороны обсудили инициативу МВФ об открытии центра технической помощи в Центральной Азии.

"МВФ изучает города региона для размещения центра, и Ташкент является одним из лучших кандидатов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минфина.

Центр будет оказывать помощь в обучении и переподготовке специалистов стран региона, а также техническую поддержку по различным направлениям, добавили в Минфине.

Минфин Узбекистана в сентябре 2018 года предложил принять комплекс мер по повышению прозрачности госбюджета с привлечением технической помощи МВФ. В преамбуле документа указывается, что, по данным МВФ, бюджетная прозрачность Узбекистана соответствует только 16 из 36 принципов кодекса фонда по надлежащей практике по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Меры повышения прозрачности предусматривают включение с 2020 года в проект госбюджета всех финансовых потоков госсектора, в том числе внебюджетных фондов бюджетных организаций и госпредприятий, финансируемых из бюджета, говорится в проекте постановления.