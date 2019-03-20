Около трех тонн риса понадобится для плова на "Навруз-2019" в Москве

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Около трех тонн риса используют для приготовления порядка 30 казанов плова на празднике "Навруз-2019", который пройдет на ВДНХ в Москве 24 марта, рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Праздник "Навруз-2019" пройдет в Москве в четырнадцатый раз на площадке 75-го павильона ВДНХ 24 марта. На его территории будут работать 18 национальных павильонов и 15 ресторанных двориков, в которых посетители смогут в формате выставки-ярмарки познакомиться с искусством, ремеслами и традициями народов, отмечающих Навруз, попробовать блюда национальных кухонь. Вход на праздник свободный.

"На "Наврузе" уже стал традиционным фестиваль плова - в этом году он отличается тем, что раньше его готовили диаспоры, а сейчас его приготовят повара, которые специализируются на этом блюде. Мы учли то, что в прошлом году даже не хватило плова - в этом году его будет порядка 30 казанов, может быть, даже больше. В прошлом году мы использовали около полутора тонн риса, а в этом - около трех тонн только риса, не считая других ингредиентов", - сказал Сучков.

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Так, по словам главы департамента, с 10:00 до 13:00 на площадке пройдет кулинарный конкурс, в котором 16 участников будут соревноваться за звание лучшего повара "Навруза-2019". В состав жюри вошли президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Владимир Баканов, концепт-шеф узбекской кухни Хаким Ганиев, почетный член Национальной гильдии шеф-поваров России Ника Ганич, а также летчик-космонавт Салижан Шарипов, который вручит победителю награду на главной сцене.