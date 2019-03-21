Ташкентцы отведают рекордный сумаляк

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Для жителей Ташкента и гостей столицы приготовят рекордные семь тонн сумаляка.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма, грандиозное событие состоится 29 и 30 марта в Central Park имени Мирзо Улугбека.

"Вас ждёт незабываемая музыкальная и развлекательная программа, а также угощение любимым народным лакомством, приготовленным опытными поварами", - говорится в сообщении комитета.

Организаторы мероприятия - комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, Ассоциация поваров Узбекистана и Компания Coca-Cola Uzbekistan.

Ранее стало известно, что Алмалыкский горно-металлургический комбинат изготовил специально к Наврузу казан рекордного размера для приготовления сумаляка. Диаметр казана — 3,8 метра, объем — семь тысяч литров, общий вес — 4,6 тысячи килограммов, глубина — 1,1 метра. Очаг, на котором разместят казан, будет весить 3,6 тонны. В котле приготовят праздничное блюдо для посетителей фестиваля туризма и народных обычаев "Сумаляк сайли". Он пройдет в дни празднования Навруза в Намангане.

Главное блюдо Навруза — сумаляк — не просто угощение, его приготовление целый ритуал, имеющий свои особенности.

Сумаляк иногда называют "ангельской едой" благодаря легенде, которая рассказывает об истории его создания. По преданию, одна бедная женщина, чтобы накормить своих голодных детей, налила в казан воды, бросила туда несколько речных камушков и пучок травы, росшей у их дома, и начала варить, шепча молитвы. От усталости она заснула, а когда проснулась, увидела, что содержимое в казане превратилось в смесь, похожую на повидло. Так она смогла накормить своих детей и спасти их от голода, а блюдо считается подарком ангела.

Процесс приготовления сумаляка очень трудоемкий и требует времени и терпения, однако в нем самом заключается особый смысл. Его готовят в дружной компании с песнями и разговорами.