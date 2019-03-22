Узбекская лезгинка: как в Петербурге отметили Навруз

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В ночь с 21 на 22 марта в помещении кафе "Ходжа Насреддин" на Торжковской улице в Санкт-Петербурге студенты из Узбекистана отпраздновали Навруз.

На мероприятии присутствовали более ста человек. Это была не только узбекская молодежь, но и представители других национальностей. На праздник пришли ребята из молодежной организации студентов Таджикистана, гости из Азербайджана и представители других проживающих в городе национальностей.

Sputnik Студенты в Санкт-Петербурге отмечают Навруз

Как рассказал председатель содружества Незматжон Мамаджанов, этот праздник он устраивает в первую очередь для того, чтобы передать учащейся в Петербурге узбекской молодежи национальные традиции. Он отметил, что Навруз на берегах Невы отмечается уже четвертый год подряд.

"Готовит сумаляк в основном молодежь. А женщины постарше контролируют процесс. Так старшее поколение передает младшему это умение", - говорит Мамаджанов.

Sputnik Студенты в Санкт-Петербурге отмечают Навруз

Сумаляк – это блюдо из проросшей пшеницы, варят его в казане почти сутки. Массу нужно постоянно помешивать.

Студенты поставили казаны во дворе Торжковского рынка, рядом с которым расположено кафе. Они постарались приблизить приготовление сумаляка к классическим традициям, то есть делать его на свежем воздухе. Саму пшеницу промывали на лестнице в кафе, а потом несли во двор.

Sputnik Студенты в Санкт-Петербурге отмечают Навруз

Во время приготовления традиционного узбекского лакомства во дворе играла музыка. Одновременно и в самом кафе начали праздновать. Узбекистанки исполняли зажигательные танцы под современную популярную музыку. Вскоре к ним присоединились и молодые люди. Гостям предложили различные сладости и знаменитый узбекский плов.

Юноши и девушки других национальностей, которых пригласили на Навруз, превратили праздник в настоящее шоу. Например, студенты из Азербайджана станцевали знаменитую кавказскую лезгинку.