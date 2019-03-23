Молодоженов в Азербайджане обязали проходить необычный тест

С проблемой разводов в разных странах борются по-разному. Власти Азербайджана решили подвергать молодых психологическим тестам, чтобы выявить несовпадение интересов или темперамента.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Консультации психологов будут включены в список обязательных обследований лиц, вступающих в брак в Азербайджане. Это предложение должно войти в разрабатываемую "Стратегию семьи", сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам психолога Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Зульфии Садыговой статистические данные показывают, что одной из главных причин разводов чаще всего является несовместимость характеров.

"У людей чаще всего не совпадают интересы, ценности, темперамент. Это приводит к тому, что отношения между ними теряют продолжительность. В итоге они не могут прийти к общему знаменателю и укрепить свои семейные отношения", - отметила она.

Именно поэтому Госкомитет предлагает внедрить практику изучения психологической совместимости пар, вступающих в брак, консультировать их, давая определенные рекомендации.

Ранее в Ташкенте прошел брифинг, посвященный вопросам женщин, на котором глава Комитета женщин Танзила Нарбаева озвучила статистику по разводам в стране.

По последним данным, сегодня в республике около 30 тысяч женщин находятся на грани развода, несмотря на усилия государства, направленные на сохранение института семьи.

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Нарбаева отметила, что Комитет женщин выступает с инициативой изменения Семейного кодекса, так как он перестал отвечать современным требованиям.

Например, речь идет о запрете разводиться парам, находящимся на заработках за границей, по доверенности. Кроме того, по мнению Нарбаевой, пора уравнять возраст вступления в брак для обоих полов - с 18 лет (на сегодняшний день для юношей этот возраст составляет 18 лет, а для девушек – 17 лет).