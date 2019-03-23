В воскресенье движение в Ташкенте будет ограничено

Движение будет ограничено утром для движения автотранспорта.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В воскресенье, 24 марта, в связи с проведением первого международного полумарафона, посвященного празднику Навруз, в Ташкенте временно будет ограничено движение.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, движение для транспортных средств перекроют с 9.00 до 13.00 часов.

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Будут перекрыты:

улица Афросиаб – от Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова до улицы Ойбек;

улица Ойбек – от улицы Афросиаб до улицы Нукус;

улица Нукус – от улицы Ойбек до улицы Кодирий;

улица Кодирий – от улицы Нукус до улицы Мустакиллик;

улица Мустакиллик до улицы Мирзо-Улугбек;

улица Мирзо-Улугбек до улицы Махтумкули;

улица Махтумкули – от улицы Мирзо-Улугбек до круговой дороги возле сквера Амира Темура;

круг возле сквера Амира Темура – от улицы Махтумкули до улицы Амира Темура;

улица Амира Темура – от круговой дороги возле сквера Амира Темура до улицы Ислама Каримова;

улица Ислама Каримова – от улицы Амира Темура до улицы Шарафа Рашидова;

улица Шарафа Рашидова – от улицы Афросиаб до пересечения с улицами Навои и Кодирий;

улица Навои – от улицы Шарафа Рашидова до улицы Олмазор;

улица Кодирий – от улицы Шарафа Рашидова до улицы Олмазор;

улица Олмазор – от улицы Кодирий до улицы Афросиаб (финишируют у того же места, откуда начинался забег).