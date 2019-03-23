В воскресенье движение в Ташкенте будет ограничено

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В воскресенье, 24 марта, в связи с проведением первого международного полумарафона, посвященного празднику Навруз, в Ташкенте временно будет ограничено движение.
Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, движение для транспортных средств перекроют с 9.00 до 13.00 часов.
Будут перекрыты:
улица Афросиаб – от Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова до улицы Ойбек;
улица Ойбек – от улицы Афросиаб до улицы Нукус;
улица Нукус – от улицы Ойбек до улицы Кодирий;
улица Кодирий – от улицы Нукус до улицы Мустакиллик;
улица Мустакиллик до улицы Мирзо-Улугбек;
улица Мирзо-Улугбек до улицы Махтумкули;
улица Махтумкули – от улицы Мирзо-Улугбек до круговой дороги возле сквера Амира Темура;
круг возле сквера Амира Темура – от улицы Махтумкули до улицы Амира Темура;
улица Амира Темура – от круговой дороги возле сквера Амира Темура до улицы Ислама Каримова;
улица Ислама Каримова – от улицы Амира Темура до улицы Шарафа Рашидова;
улица Шарафа Рашидова – от улицы Афросиаб до пересечения с улицами Навои и Кодирий;
улица Навои – от улицы Шарафа Рашидова до улицы Олмазор;
улица Кодирий – от улицы Шарафа Рашидова до улицы Олмазор;
улица Олмазор – от улицы Кодирий до улицы Афросиаб (финишируют у того же места, откуда начинался забег).