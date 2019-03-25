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В Ташкенте откроют современный парк "Сой Буйи"

Sputnik
Общество
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Отдельное место для старшего поколения, библиотеки, небольшие макеты всемирно известных зданий и других творческих проектов с их уникальными архитектурными решениями имеют социальное значение.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Ташкенте реализуется проект по созданию парка "Сой буйи" в прибрежной зоне канала "Дамаши" от улицы Карасарой в Алмазарском районе до улицы Тараккиет и улицы Келес йули, сообщает Uz24 со ссылкой на пресс-службу администрации города Ташкента.

Согласно проекту, будут организованы парки для отдыха и развлечений населения, также будут построены пункты общественного питания и пункты оказания бытовых услуг.

Отдельное место для старшего поколения, библиотеки, небольшие макеты всемирно известных зданий и других творческих проектов с их уникальными архитектурными решениями имеют социальное значение.

Теги:
парк, парк, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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