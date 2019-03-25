Назначен главный директор Агентства по развитию садоводства

ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Насриддин Эргашевич Нажимов назначен главным директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Напомним, в феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия Gran ruta de la seda в Хавастском районе Сырдарьинской области.

В теплице, которую посетил президент, посажены высокоурожайные сорта помидоров и огурцов из Голландии. Все процессы в ней автоматизированы. В теплице установлено современное оборудование из Южной Кореи. Тогда узбекский лидер поручил расширить сеть подобных теплиц и локализовать производство необходимых материалов.