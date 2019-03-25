Электронная площадка объединит 41 издание. Ожидается, что ученые Узбекистана получат возможность представить результаты своих исследований всему миру.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и компания Elsevier подписали соглашение о создании платформы для научных журналов вузов республики. Электронная площадка на базе Digital Commons (Bepress) объединит 41 издание.

"Платформа, используемая ведущими университетами мира (Йельским и Стэнфордским. — Прим. ред.), позволит повысить качество научных журналов Узбекистана, создаст репозиторий (цифровой архив) узбекской науки и войдет в историю как первый электронный ресурс, разработанный в соответствии с международными стандартами Scopus", — отметили в пресс-службе министерства.

Как отметила региональный директор Elsevier Алия Оспанова, это стратегический шаг для интернационализации науки Узбекистана, возможность показать всему миру исследования ученых, а также повысить конкурентоспособность локальных изданий и внедрить рецензирование. Узбекистан, создавая качественную площадку для сотрудничества и обмена знаниями, уверенно становится научно-образовательным хабом Центральной Азии.

Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ Вузы Узбекистана создадут первую онлайн-платформу для научных журналов

В ходе сотрудничества с Elsevier будут проведены обучение и сертификация редакторов научных журналов.

"Будет разработан дизайн и логотип изданий, проведена требуемая регистрация и перерегистрация ISSN, а также будут созданы репозитории научных статей в формате цитируемых метаданных", — говорится в публикации.

Digital Commons (Bepress, ранее — Berkeley press) — компания, предоставляющая полный сервис по созданию электронных платформ научных журналов. Создана в 1999 году. Услугами компании пользуются более тысячи университетов по всему миру. Digital Commons приобретена компанией Elsevier в 2017 году.

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