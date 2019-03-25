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Президент Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругами. Архивное фото

Экс-первая леди Кыргызстана прилетела в Ташкент: детали поездки

© Официальный сайт президента Кыргызстана
Общество
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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находился на посту с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Супруга бывшего президента Кыргызстана Раиса Атамбаева 24 марта вылетела в Ташкент с сыном Кадыром. Эту информацию подтвердила на странице в соцсети Facebook официальный представитель Социал-демократической партии КР Кундуз Жолдубаева.

Она уточнила, что Атымбаеву пригласила первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева.

"У них хорошие дружеские отношения, Раиса Атамбаева и Зироатхон Мирзиеёва постоянно поддерживают связь", — рассказала Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Раиса и Кадыр Атамбаевы вернутся в Бишкек 28 марта.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. В конце своего президентского срока он наградил узбекского лидера Шавката Мирзиёева орденом "Данакер" — за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за особо плодотворную работу по сохранению межнационального согласия, заслуги в развитии науки, сближении и взаимообогащении национальных культур.

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Теги:
Узбекистан, Ташкент, Кыргызстан



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