Экс-первая леди Кыргызстана прилетела в Ташкент: детали поездки

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находился на посту с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Супруга бывшего президента Кыргызстана Раиса Атамбаева 24 марта вылетела в Ташкент с сыном Кадыром. Эту информацию подтвердила на странице в соцсети Facebook официальный представитель Социал-демократической партии КР Кундуз Жолдубаева.

Она уточнила, что Атымбаеву пригласила первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева.

"У них хорошие дружеские отношения, Раиса Атамбаева и Зироатхон Мирзиеёва постоянно поддерживают связь", — рассказала Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Раиса и Кадыр Атамбаевы вернутся в Бишкек 28 марта.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. В конце своего президентского срока он наградил узбекского лидера Шавката Мирзиёева орденом "Данакер" — за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за особо плодотворную работу по сохранению межнационального согласия, заслуги в развитии науки, сближении и взаимообогащении национальных культур.

Атамбаев — Мирзиёеву: я всегда считал вас своим братом >>>