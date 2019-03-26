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Ошарашил преподавателя: ученик исполнил танец на парте - видео

© Фото: Диалог с народом / facebook
Общество
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В интернет-сообществе обсуждают появившееся недавно в Сети видео, на кадрах которого ученик исполняет танец на парте прямо на глазах у преподавателя.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекский учащийся отличился дерзкой выходкой, станцевав на парте прямо на глазах у своего преподавателя.

В Сети появился видеоролик, на кадрах которого молодой человек подходит к первой парте, встает на нее ногами и начинает исполнять танцевальные па. Учитель, который сидит за преподавательским столом, сделал юноше замечание, однако тот его проигнорировал и продолжил свое выступление.

Скорее всего, дело происходит во время внеурочных занятий, так как в классе сидит всего несколько человек. Пользователи уверены, что это Ташкент. Точная дата неизвестна, однако портрет президента Шавката Мирзиёева на стене свидетельствует о том, что запись производилась не позднее чем два года назад.




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