Ошарашил преподавателя: ученик исполнил танец на парте - видео

В интернет-сообществе обсуждают появившееся недавно в Сети видео, на кадрах которого ученик исполняет танец на парте прямо на глазах у преподавателя.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекский учащийся отличился дерзкой выходкой, станцевав на парте прямо на глазах у своего преподавателя.

В Сети появился видеоролик, на кадрах которого молодой человек подходит к первой парте, встает на нее ногами и начинает исполнять танцевальные па. Учитель, который сидит за преподавательским столом, сделал юноше замечание, однако тот его проигнорировал и продолжил свое выступление.

Скорее всего, дело происходит во время внеурочных занятий, так как в классе сидит всего несколько человек. Пользователи уверены, что это Ташкент. Точная дата неизвестна, однако портрет президента Шавката Мирзиёева на стене свидетельствует о том, что запись производилась не позднее чем два года назад.