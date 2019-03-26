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Без стресса для организма: ученые рассказали, как легко отказаться от сладкого

Общество
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По заверениям диетолога, мозг человека особенно любит сахар, соль и жиры. Поэтому необходимо внимательно проверять ингредиенты, указанные на упаковке, чтобы уменьшить количество сахара и соли в своем рационе.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Современному человеку необходимо "обмануть" природу, максимально сократив употребление скрытого сахара.

Американский диетолог Даррия Лонг Гиллеспи объяснила, что мозг человека еще с древних времен особенно любит эти продукты, сообщает CNN.

© Фото: wikipedia
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"Скрытый сахар сегодня содержится в 74 процентах магазинных продуктов - в различных соусах, соках, полуфабрикатах. Немало в них и соли", - указывает портал.

Врач советует внимательнее читать этикетки продуктов. Чаще всего опасность скрывается в первых пяти ингредиентах.

Есть и еще один нехитрый способ отказаться от сладкого и соленого – пробовать новые вкусы. Например, есть больше маринованных овощей.

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Теги:
соль, сладкое, диета, диетолог, врач, здоровье



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