Пьешь — бери Spark жены: в ГУВД прокомментировали слухи о "незаметных" авто

Участники обсуждения в одной из популярных в Узбекистане групп в Facebook пришли в к выводу, что сотрудники УБДД ГУВД города реже штрафуют за езду в пьяном виде водителей автомобилей Spark и Matiz.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали распространившееся в интернете мнение о том, что владельцы автомобилей определенных марок чаще других остаются безнаказанными за нарушение правил дорожного движения, особенно за езду в пьяном виде.

Участники обсуждения в одной из популярных в Узбекистане групп в Facebook пришли в к выводу, что сотрудники УБДД ГУВД города реже штрафуют водителей автомобилей Spark и Matiz.

"Планируешь выпить - выбирай Spark жены", - предположил один из участников обсуждения.

Как заверили в ГУВД, для инспекторов ДПС модель транспортного средства не имеет никакого значения. С начала марта этого года состояние алкогольного опьянения фиксировалось у водителей самых разных марок авто, а также двухколесного транспорта.

С начала марта 2019 года водителей Spark и Matiz привлекали к ответственности за пьяную езду не менее 18 раз. В соответствии со статьей 131 Кодекса Узбекистана об административной ответственности управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до трех лет.

В ГУВД напомнили, что не существует автомобиля, на котором можно было бы ездить пьяным.