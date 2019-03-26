15:02 26 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Узбекский милиционер осматривает машину

Пьешь — бери Spark жены: в ГУВД прокомментировали слухи о "незаметных" авто

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
Получить короткую ссылку
125 0 0

Участники обсуждения в одной из популярных в Узбекистане групп в Facebook пришли в к выводу, что сотрудники УБДД ГУВД города реже штрафуют за езду в пьяном виде водителей автомобилей Spark и Matiz.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали распространившееся в интернете мнение о том, что владельцы автомобилей определенных марок чаще других остаются безнаказанными за нарушение правил дорожного движения, особенно за езду в пьяном виде.

Участники обсуждения в одной из популярных в Узбекистане групп в Facebook пришли в к выводу, что сотрудники УБДД ГУВД города реже штрафуют водителей автомобилей Spark и Matiz.

"Планируешь выпить - выбирай Spark жены", - предположил один из участников обсуждения.

Отправление административных протоколов и штрафов за нарушения правил дорожного движения
© pochta.uz
В Узбекистане хотят ввести скидки за быструю оплату штрафа
Как заверили в ГУВД, для инспекторов ДПС модель транспортного средства не имеет никакого значения. С начала марта этого года состояние алкогольного опьянения фиксировалось у водителей самых разных марок авто, а также двухколесного транспорта.

С начала марта 2019 года водителей Spark и Matiz привлекали к ответственности за пьяную езду не менее 18 раз. В соответствии со статьей 131 Кодекса Узбекистана об административной ответственности управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до трех лет.

В ГУВД напомнили, что не существует автомобиля, на котором можно было бы ездить пьяным.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела
Как правильно слинять, если съел всю бумагу - смешное видео
Как правильно слинять, если съел всю бумагу - смешное видео
Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054