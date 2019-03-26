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Станция Пахтакор

На двух станциях метро в Ташкенте появился Wi-Fi в тестовом режиме

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Сейчас работы по расширению доступа к беспроводному интернету идут на всех станциях метро.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. На двух станциях метро Ташкента заработал в тестовом режиме бесплатный Wi-Fi (на внутреннем ресурсе) со скоростью 512 Кбит/с, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Сейчас беспроводной доступ в интернет есть на станциях "Алишер Навои" и "Пахтакор". В дальнейшем пассажиры, являющиеся абонентами операторов сотовой связи Узбекистана, смогут воспользоваться услугой после авторизации через введение СМС-кода. В данный момент работы по расширению доступа к беспроводному интернету ведутся на всех станциях метро. 

Система электронных платежей, используемая сейчас в тестовом режиме на станциях метро "Бадамзар" и "Мустакиллик майдони" ("Площадь Независимости"), будет внедрена и на других станциях метрополитена. Также планируется установить современную автоматизированную платежную систему на базе NFС, что даст возможность производить оплату через пластиковые карточки и все электронные носители, которые поддерживают эту систему.




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