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Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

Самолеты UzAirways будут чаще летать из Ташкента в Минеральные Воды

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Полеты будут выполняться на современных авиалайнерах два раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с апреля увеличивает частоту рейсов по маршруту Ташкент – Минеральные Воды.

"С апреля 2019 года рейс Ташкент – Минеральные Воды будет выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям", — сообщили в пресс-службе компании.  

Полеты будут выполняться на современных авиалайнерах по следующему графику движения (время мeстное):

Ташкент 13:40 – Минеральные Воды 15:10

Минеральные Воды 17:00 – Ташкент 22:00

Минеральные Воды — город на юге России, в Ставропольском крае. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Интернет в самолетах будет платный – UzAirways объявила цены >>>

Теги:
Ташкент, вода, курорт, Узбекистон хаво йуллари



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