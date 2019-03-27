В режиме онлайн: налоговики Самаркандской области создали группу в Telegram

В мессенджере физические и юридические лица могут оперативно получить информацию от специалистов налоговой сферы.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Областное налоговое управление Самаркандской области для удобства налогоплательщиков создало группу в Telegram, сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета.

"В созданной Telegram-группе Samarqandsoliqmaslahatchilari происходит быстрый обмен информацией. Граждане, как физические лица, так и бизнесмены, в формате "вопрос – ответ" оперативно получают нужную информацию от специалистов сферы", - пояснили в Государственном налоговом управлении области.

Управление по-прежнему ведет и личный прием граждан. За прошедший период 2019 года в областное управление по Самаркандской области поступило 438 обращений, из них 252 обращения от физических и 186 – от юридических лиц.