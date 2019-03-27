Минобороны попросило узбекистанцев не мешать движению военной техники

Колонны военной техники будут двигаться по дорогам Юго-западного особого военного округа 27-29 марта.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана обратилось к гражданам с просьбой не вмешиваться в движение колонны военной техники 27, 28 и 29 марта.

Как ранее сообщалось, 26 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Узбекистана начал комплексную проверку боевой готовности войск Юго-западного особого военного округа.

Колонны военной техники будут двигаться по дорогам Юго-западного особого военного округа в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Бухарской областях.

"В целях недопущения несчастных случаев на автомобильных дорогах руководство Министерства обороны Узбекистана убедительно просит граждан страны не мешать движущейся колонне, строго соблюдать правила дорожного движения и беспрекословно выполнять требования сотрудников дорожно-постовой службы", - заявили в министерстве.

Напомним, в ходе внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Минобороны в ноябре прошлого года на дороге Шахрисабз - Карши автомобиль Lacetti столкнулся с военным грузовым ЗИЛ-131. В результате столкновения погибли три человека и один получил травмы.