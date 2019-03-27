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Инспекторам профилактики вручены ключи от квартир и машин

Контроль и просвещение: чем займутся помощники инспекторов профилактики

Sputnik / Дилшода Рахматова
Общество
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Права и обязанности помощников инспекторов зафиксированы в принятом правительством положении.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило "Положение о порядке организации деятельности помощников (старших) инспекторов профилактики по охране общественного порядка", в котором указаны основные задачи и функции помощников, сообщает Министерство юстиции в своем канале в Telegram.

Как следует из документа, они должны заниматься повышением правовой грамотности несовершеннолетних и молодежи.

В положении также указаны права и обязанности помощников инспекторов профилактики. Например, они могут требовать прекращения любых правонарушений, совершаемых гражданами.

Документы в руках
CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheesh
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Помощников инспекторов профилактики назначают на должность начальники МВД Каракалпакстана, УВД областей и города Ташкента по представлению начальников районных органов внутренних дел.

Помощники инспекторов профилактики отбираются из лиц в возрасте от 18 до 30 лет, прошедших военную службу. Они возглавляют деятельность членов общественных формирований "Махалла посбони" и общественных групп патрулирования "Фидокор ёшлар", а также пунктов общественного контроля.

Помощники инспекторов профилактики, осуществляющие образцовую деятельность, вносятся в кадровый резерв органов внутренних дел.

В положении также определены критерии оценивания деятельности помощников инспекторов профилактики, порядок проведения мониторинга.




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