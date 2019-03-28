Узбекским родителям предложили ограничить выезд за рубеж с целью работы

На форуме в Самарканде прозвучало предложение ограничить родителей в выезде за границу.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Участницы форума учениц "Кизларжон" ("Девчонки") направили депутатам предложение о принятии закона, ограничивающего родителям несовершеннолетних выезд на длительный срок за рубеж с целью работы, сообщает "Газета.уз".

На форуме девочки посетили тренинги по психологии, мастер-классы, ярмарки ремесленниц и другие мероприятия.

Разделившись на группы, они изучили секреты организации клубов по обсуждению молодежных инициатив TED-Ed, ознакомились с навыками командной работы, получили знания в области ИКТ, инновационного менеджмента и маркетинга.

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В рамках проекта "Дублер" ученицы также прошли однодневную стажировку в качестве председателей районного (городского) Комитета женщин и свободных слушателей в вузах Самарканда.

Организаторы мероприятия — Министерство народного образования Узбекистана, Комитет женщин, Министерство высшего и среднего специального образования, Центральный совет Союза молодежи и хокимият Самаркандской области.