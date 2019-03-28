В Ташкенте заменяют теплотрассу на МКАД

Это связано с завершением отопительного сезона 2018-2019 года.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. В Ташкенте предупредили о начале со стороны "Таштеплоэнерго" работ по перекладке изношенного участка магистральной теплотрассы по Малой кольцевой автомобильной дороге (бывшая ул. Генерала Узакова) в Шайхантахурском районе, сообщает "Даракчи".

Это связано с завершением отопительного сезона 2018-2019 года и делается с целью качественной подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 года в Ташкенте.

Работы планируется проводить без отключения подачи горячей воды в период с 27 марта 2019 года по 27 апреля 2019 года.