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В Ташкенте заменяют теплотрассу на МКАД

Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Это связано с завершением отопительного сезона 2018-2019 года.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. В Ташкенте предупредили о начале со стороны "Таштеплоэнерго" работ по перекладке изношенного участка магистральной теплотрассы по Малой кольцевой автомобильной дороге (бывшая ул. Генерала Узакова) в Шайхантахурском районе, сообщает "Даракчи".

Это связано с завершением отопительного сезона 2018-2019 года и делается с целью качественной подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 года в Ташкенте.

Работы планируется проводить без отключения подачи горячей воды в период с 27 марта 2019 года по 27 апреля 2019 года.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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