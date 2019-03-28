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Рынок Чорсу в Ташкенте

Налоговый комитет прокомментировал видео с ташкентского рынка

Ирина Пасхина
Общество
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На видео с рынка Урикзор в Ташкенте предприниматель отчитывает якобы сотрудника налоговых органов.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана прокомментировала распространившееся в соцсетях видео, где предприниматель отчитывает якобы сотрудника налоговых органов.

По заявлению ГНК, герой этой видеозаписи Муроджон Эгамбердиев не является представителем налоговых органов. Это сотрудник экономического отдела хокимията Учтепинского района.

Он действовал в рамках работы общественных групп, созданных при местных хокимиятах в помощь налоговым органам для обеспечения прозрачности и поддержки добросовестных предпринимателей.

"Не изучив ситуацию как следует, данный видеоролик запустили в соцсети на всеобщее обозрение, что негативно отразилось на имидже налоговых служб", - отметили в ГНК.

В комитете напомнили, что за передачу ложной информации и клеветы предусмотрена ответственность. Там также отметили, что требовать чеки за купленный товар нужно научиться каждому гражданину страны. При возникновении спорных ситуаций можно обратиться по телефонам доверия налоговых органов.




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