Скончался режиссер фильма "Ленинградцы - дети мои" Дамир Салимов

Последние годы режиссер Дамир Салимов жил в Ташкенте, всего в его фильмотеке режиссера 17 художественных и анимационных картин.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Режиссер известного кинофильма "Ленинградцы - дети мои", об эвакуированных из северной столицы в Узбекистан во время Великой Отечественной войны ребятах, Дамир Салимов скончался в Ташкенте на 82-м году жизни, сообщает национальное агентство "Узбеккино".

"Кинематограф Узбекистана понес тяжелую утрату. Скончался известный режиссер и оператор кино и мультипликации Дамир Исмаилович Салимов", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Салимов родился в Самарканде 19 июля 1937 года. В 1959 году он закончил ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, где учился вместе с Андреем Тарковским, Василием Шукшиным, Александром Миттой. Заслуженный деятель искусств Узбекистана (1981 год), в 1983 году получил Государственную премия Узбекской ССР имени Хамзы. Последние годы Салимов жил в Ташкенте.

© Sputnik / Р. Хисамутдинова Репродукция кадра из фильма "Смысл жизни". Режиссер Дамир Салимов.

Фильм Салимова "Ленинградцы - дети мои" снят в 1980 году. Картина рассказывает о тысячах осиротевших детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда и других городов и нашедших приют и заботу в узбекских семьях и детских домах. Всего в фильмотеке режиссера 17 художественных и анимационных картин.