Узбекских женщин начали учить бизнесу в специальном центре

Центр предпринимательства женщин поможет не только тем, кто заинтересован в собственном бизнесе, но и тем, кто утратил профессиональные навыки из-за долгого декрета или оказался в тяжелом экономическом положении.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. В Бухаре начал работу первый Центр предпринимательства женщин, призванный помочь им организовать собственный бизнес.

Создание такого центра предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 7 марта 2019 года "О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин".

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана Женщины–изобретатели Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

Основная задача Центра - формирование у женщин навыков организации и ведения своего бизнеса. Центры также займутся переподготовкой женщин, которые долгое время находились в отпуске по уходу за ребенком, оказались в тяжелом экономическом положении. Их будут обучать профессиям, востребованным на рынке труда и помогут в трудоустройстве.

Центр поможет женщинам, неофициально занимающихся ремесленнической деятельностью, пройти регистрацию и получить льготные кредиты. Женщины, которые хотят заниматься предпринимательством, смогут пройти обучение по специальной образовательной программе. При успешном прохождении специальных программ им будет предоставлен льготный кредит на предпринимательскую деятельность по рекомендации районного (городского) комитета женщин.

На эти цели Фонд поддержки женщин и семьи ежегодно выделит банкам 100 млрд сумов, половина из которых будет направлена на развитие женского бизнеса в сельской местности.