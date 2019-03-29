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В ГУВД Ташкента приняли делегацию МВД России по Москве

ГУВД Ташкента поделилось с коллегами из Москвы опытом борьбы с экстремизмом

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Гостям из столицы России также рассказали о реформах, проведенных в структуре ГУВД Ташкента за последнее время.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В ГУВД Ташкента приняли делегацию МВД России по Москве во главе с начальником Управления уголовного розыска генерал-майором полиции Сергеем Кузьминым. Стороны обменялись опытом борьбы с преступлениями.

"Особый интерес у членов делегации полковников полиции Станислава Сулакова и Николая Слюнина вызвало обсуждение работы ГУВД Ташкента в деле предупреждения таких видов трансграничных преступлений, как экстремизм и терроризм, незаконный оборот наркотических средств и их прекурсоров", — сообщили в пресс-службе.

Заместитель министра внутренних дел республики генерал-майор Рустам Джураев рассказал коллегам из Москвы о реформах, проведенных в структуре ГУВД за последнее время. Принятые меры позволили снизить уровень преступности в столице на 40-50%, а по некоторым видам преступлений — на 60%.

В ГУВД Ташкента приняли делегацию МВД России по Москве
Пресс-служба ГУВД Ташкента
В ГУВД Ташкента приняли делегацию МВД России по Москве

На встрече также подчеркивалась важность дальнейшего взаимодействия в сфере противодействия нелегальной миграции. В частности, российская сторона уделила внимание вопросам укрепления межконфессионального согласия при решении задач в данной сфере сотрудничества.

Кроме того, делегация посетила дежурную часть, Информационный мультимедийный центр ГУВД и 7-й отдел внутренних дел Юнусабадского района.

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Теги:
преступление, преступность, наркотрафик, Борьба с терроризмом, экстремизм, МВД России, ГУВД Ташкента



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