Первый зампредседателя Центробанка РФ выступила с лекцией в Ташкенте

На лекцию Ксении Юдаевой были приглашены студенты ведущих высших учебных заведений и сотрудники научно-исследовательских институтов.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева прочла лекцию в рамках Международного финансово-банковского форума стран СНГ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦБ Узбекистана. Мероприятие проходит в Ташкенте 27-30 марта.

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Ксения Юдаева прочла доклад на тему "Денежно-кредитная политика в России: переход к инфляционному таргетированию, реакция на шоки, вызовы".

Мероприятие посетили сотрудники и стипендиаты Центробанка республики, которые проходят четырехмесячную стажировку в разных департаментах ЦБ. Также были приглашены студенты ведущих вузов и сотрудники научно-исследовательских институтов.

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Как отметили в пресс-службе, лекция Ксении Юдаевой была посвящена одному из важнейших направлений работы Центрального банка РУ: в среднесрочной перспективе регулятор планирует перейти к инфляционному таргетированию, республике будет полезен успешный опыт России.

В докладе отмечалось, что на этот режим перешли многие страны мира, он доказал свою эффективность.