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В Central Park готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн

Угощение на весь Ташкент: в Central Park готовят 7 тонн сумаляка

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Для гигантского блюда потребовалось 1,25 тонны пшеницы и 4 тонны муки, в процессе участвуют 80 поваров.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Благотворительный сумаляк весом в 7 тонн готовят в ташкентском Central Park.

Для гигантского блюда потребовалось 1,25 тонны пшеницы и 4 тонны муки. В приготовлении участвуют 80 поваров. Казан для сумаляка весит 8 тонн.

"Когда шеф-повар уверен в себе, нет разницы, готовить маленький казан сумаляка или большой. Тем более есть помощники - тоже профессиональные повара", - рассказал Sputnik шеф-повар Хусниддин Хамидов.

Хуснитдин Хамидов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Шеф-повар Ассоциации поваров Узбекистана Хусниддин Хамидов

Главная цель мероприятия — пропаганда узбекских национальных ценностей, демонстрация процесса готовки сумаляка туристам и вовлечение в это жителей Ташкента.

Получившийся сумаляк 30 марта распределят между домами "Мехрибонлик", домами милосердия, а также жителями и гостями Ташкента.

  • В Central Park готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн
    В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Central Park готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн
    В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн

Проект "Мега сумаляк" реализуется Ассоциацией поваров Узбекистана, хокимиятом Ташкента и Департаментом развития туризма Ташкента.

Сумаляк — праздничное блюдо иранских и тюркских народов. Готовится из пророщенных зерен пшеницы.

Сумаляк — главное блюдо Навруза
© Sputnik /
Сумаляк — главное блюдо Навруза

 




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