Угощение на весь Ташкент: в Central Park готовят 7 тонн сумаляка

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Благотворительный сумаляк весом в 7 тонн готовят в ташкентском Central Park.
Для гигантского блюда потребовалось 1,25 тонны пшеницы и 4 тонны муки. В приготовлении участвуют 80 поваров. Казан для сумаляка весит 8 тонн.
"Когда шеф-повар уверен в себе, нет разницы, готовить маленький казан сумаляка или большой. Тем более есть помощники - тоже профессиональные повара", - рассказал Sputnik шеф-повар Хусниддин Хамидов.
Главная цель мероприятия — пропаганда узбекских национальных ценностей, демонстрация процесса готовки сумаляка туристам и вовлечение в это жителей Ташкента.
Получившийся сумаляк 30 марта распределят между домами "Мехрибонлик", домами милосердия, а также жителями и гостями Ташкента.
- В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тоннSputnik / Рамиз Бахтияров
- В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тоннSputnik / Рамиз Бахтияров
Проект "Мега сумаляк" реализуется Ассоциацией поваров Узбекистана, хокимиятом Ташкента и Департаментом развития туризма Ташкента.
Сумаляк — праздничное блюдо иранских и тюркских народов. Готовится из пророщенных зерен пшеницы.