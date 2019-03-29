Угощение на весь Ташкент: в Central Park готовят 7 тонн сумаляка

Для гигантского блюда потребовалось 1,25 тонны пшеницы и 4 тонны муки, в процессе участвуют 80 поваров.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Благотворительный сумаляк весом в 7 тонн готовят в ташкентском Central Park.

Для гигантского блюда потребовалось 1,25 тонны пшеницы и 4 тонны муки. В приготовлении участвуют 80 поваров. Казан для сумаляка весит 8 тонн.

"Когда шеф-повар уверен в себе, нет разницы, готовить маленький казан сумаляка или большой. Тем более есть помощники - тоже профессиональные повара", - рассказал Sputnik шеф-повар Хусниддин Хамидов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Шеф-повар Ассоциации поваров Узбекистана Хусниддин Хамидов

Главная цель мероприятия — пропаганда узбекских национальных ценностей, демонстрация процесса готовки сумаляка туристам и вовлечение в это жителей Ташкента.

Получившийся сумаляк 30 марта распределят между домами "Мехрибонлик", домами милосердия, а также жителями и гостями Ташкента.

В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн Sputnik / Рамиз Бахтияров

В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 2 Sputnik / Рамиз Бахтияров В "Central Park" готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн

Проект "Мега сумаляк" реализуется Ассоциацией поваров Узбекистана, хокимиятом Ташкента и Департаментом развития туризма Ташкента.

Сумаляк — праздничное блюдо иранских и тюркских народов. Готовится из пророщенных зерен пшеницы.