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Город Ургенч. Узбекистан

Центр русского языка открылся в Ургенче

© Flickr / David Stanley
Общество
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Представительство Россотрудничества передало в центр более 300 экземпляров учебно-методической и художественной литературы, спутниковое оборудование для трансляции на русском языке.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Центр русского языка открылся в филиале Ташкентской медицинской академии в Ургенче, сообщили в представительстве Россотрудничества в республике.

"Благодаря инициативе руководства филиала медакадемии в Ургенче Хорезмской области эта площадка была выбрана для открытия Центра русского языка", - сказали в представительстве, которое оказало поддержку в реализации проекта.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Хорезмской области Санат Салаев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, директор ургенчского филиала академии Рашид Рузибаев, преподаватели русского языка и литературы местных школ и лицеев, журналисты.

РЦНК в Ташкенте на открытии классов русского языка в Узбекистане
© РЦНК
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Представительство Россотрудничества передало в центр более 300 экземпляров научно-познавательной, учебно-методической и художественной литературы, учебные пособия, мультимедиа-оборудование, спутниковое оборудование для трансляции на русском языке.

В рамках открытия также состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы изучения русского языка и литературы. "Мероприятие вызвало неподдельный интерес у культурного сообщества Хорезмской области, что очередной раз продемонстрировало интерес к культуре и языку братского народа", - добавили в Россотрудничестве.

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Теги:
русский язык, Россия, Ургенч, Узбекистан



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