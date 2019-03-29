Центр русского языка открылся в Ургенче

Представительство Россотрудничества передало в центр более 300 экземпляров учебно-методической и художественной литературы, спутниковое оборудование для трансляции на русском языке.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Центр русского языка открылся в филиале Ташкентской медицинской академии в Ургенче, сообщили в представительстве Россотрудничества в республике.

"Благодаря инициативе руководства филиала медакадемии в Ургенче Хорезмской области эта площадка была выбрана для открытия Центра русского языка", - сказали в представительстве, которое оказало поддержку в реализации проекта.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Хорезмской области Санат Салаев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, директор ургенчского филиала академии Рашид Рузибаев, преподаватели русского языка и литературы местных школ и лицеев, журналисты.

Представительство Россотрудничества передало в центр более 300 экземпляров научно-познавательной, учебно-методической и художественной литературы, учебные пособия, мультимедиа-оборудование, спутниковое оборудование для трансляции на русском языке.

В рамках открытия также состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы изучения русского языка и литературы. "Мероприятие вызвало неподдельный интерес у культурного сообщества Хорезмской области, что очередной раз продемонстрировало интерес к культуре и языку братского народа", - добавили в Россотрудничестве.