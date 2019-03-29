МВД России: ИГ смещает интересы на территорию Узбекистана

В МВД РФ сообщили, что члены группировки вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. После поражения в Сирии и Ираке "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ. – Ред.) смещает интерес на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

Пресс-служба ГУВД Ташкента ГУВД Ташкента поделилось с коллегами из Москвы опытом борьбы с экстремизмом

В пятницу он выступил с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

По словам Ильиных, деятели запрещенной в России группировки "Исламское государство" вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек, которые демонстрировали бы способность осуществлять террористические атаки по всему миру.