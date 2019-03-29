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Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото

МВД России: ИГ смещает интересы на территорию Узбекистана

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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В МВД РФ сообщили, что члены группировки вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. После поражения в Сирии и Ираке "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ. – Ред.) смещает интерес на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

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Пресс-служба ГУВД Ташкента
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В пятницу он выступил с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

По словам Ильиных, деятели запрещенной в России группировки "Исламское государство" вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек, которые демонстрировали бы способность осуществлять террористические атаки по всему миру.

Теги:
МВД, Узбекистан, Терроризм, Ирак, Сирия



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