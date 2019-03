Обрели свободу: редких птиц выпустили из питомников в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Более 2,3 тысячи краснокнижных дроф-красоток выпущены в дикую природу из двух питомников в Узбекистане.

Об этом сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) страны.

"В просторы Кызылкумской пустыни произведен очередной выпуск 2382 выращенных в питомнике птиц - это дрофы-красотки", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между госкомитетом и двумя питомниками - Emirates Center for Conservation of Houbara и Emirates Birds Breeding Center for Conservation, расположенными в Навоийской и Бухарской областях и занимающимися разведением дрофы-красотки. Учредителем питомников является шейх Сейф Бен Заед Аль Нахаян из ОАЭ. Контроль за их работой осуществляет Госкомэкологии.

"Одним из методов защиты и приумножения биоразнообразия является разведение в питомниках редких и исчезающих видов диких животных, занесенных в Красную книгу и международный список видов, находящихся под угрозой исчезновения", - отметили в Госкомэкологии.

По данным ведомства, из двух питомников, действующих с 2006 года, было выпущено 16,32 тысячи птиц.

Редкая птица дрофа-красотка (Chlamydotis macqueenii) давно попала в разряд уязвимых, сокращающихся видов, она включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу Узбекистана.