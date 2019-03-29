19:41 29 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Коньки, архивное фото

Узбекских тренеров отправят за границу, но с одним условием

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

Предполагается, что после обучения и стажировки за границей тренеры должны будут в течение пяти лет работать по контракту в государственных учреждениях по направлениям зимних видов спорта.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Министерство физической культуры и спорта планирует отправлять учиться за границу тренеров по зимним видам спорта.

Соответствующий проект постановления президента Узбекистана о мерах по развитию зимних видов спорта размещен на Портале для обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Хоккеисты в парке зимних развлечений Ice City
Национальный олимпийский комитет
Рай для детей и хоккеистов: в Ташкенте открылся парк зимних развлечений

Согласно проекту, в течение 2019-2023 года каждый год по рекомендации Минспорта в виде исключения вне конкурсной основы 20 молодых профессоров-преподавателей и тренеров отправятся за границу.

Расходы на обучение, стажировку, повышение квалификации этих специалистов будут покрыты за счет средств Фонда "Эл-юрт умиди" при кабинете министров.

Отмечается, что преподаватели и тренеры, которые пройдут обучение и стажировку в заграничных образовательных и научных учреждениях по рекомендации ведомства, не меньше 5 лет будут работать по контракту в государственных учреждениях по направлениям зимних видов спорта.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ Haute couture в комлексе Заркайнар в рамках Uzbekistan Fashion Week
Струящиеся наряды и серьги с ладонь: яркие образы Uzbekistan Fashion Week
Настоящее стихийное бедствие: как затопило Самарканд – видео
Когда без лодки не обойтись: видео с затопленных улиц Самарканда
Отношения Узбекистана и ОАЭ
Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054