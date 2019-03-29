Узбекских тренеров отправят за границу, но с одним условием

Предполагается, что после обучения и стажировки за границей тренеры должны будут в течение пяти лет работать по контракту в государственных учреждениях по направлениям зимних видов спорта.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Министерство физической культуры и спорта планирует отправлять учиться за границу тренеров по зимним видам спорта.

Соответствующий проект постановления президента Узбекистана о мерах по развитию зимних видов спорта размещен на Портале для обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

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Согласно проекту, в течение 2019-2023 года каждый год по рекомендации Минспорта в виде исключения вне конкурсной основы 20 молодых профессоров-преподавателей и тренеров отправятся за границу.

Расходы на обучение, стажировку, повышение квалификации этих специалистов будут покрыты за счет средств Фонда "Эл-юрт умиди" при кабинете министров.

Отмечается, что преподаватели и тренеры, которые пройдут обучение и стажировку в заграничных образовательных и научных учреждениях по рекомендации ведомства, не меньше 5 лет будут работать по контракту в государственных учреждениях по направлениям зимних видов спорта.